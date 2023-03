Sportler-Ehrung in Saarlouis Die Ikone ist sichtlich gerührt

Im Festsaal des Saarlouiser Theaters am Ring war richtig was los. Die Bestuhlung bei der Sportparty 2023, in deren Rahmen die Kreisstadt und der Stadtverband für Sport (SfS) ihre erfolgreichsten Sportler ehrten, war zunächst nur für rund 200 Gäste ausgelegt. Wegen des großen Andrangs mussten vor Beginn der Veranstaltung am Freitagabend noch schnell Tische und Stühle her. „Wir wurden von der Menge völlig überfahren“, verriet Dieter Kirsch, der Vorsitzende des SfS: „Es waren rund 350 Leute vor Ort. Seit wir die Aktiven-Ehrung und die der Jugend getrennt abhalten (die Jugendehrung findet am 27. Mai im Rahmen der Rodener Tage statt; Anm. d. Red.), war der Zuspruch selten so gewaltig. Das zeigt, wie groß die Bedeutung dieser Ehrung ist“ – und es zeigt auch, wie sehr die Veranstaltung nach den coronabedingten Ausfällen der Vorjahre gefehlt hat.