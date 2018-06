Das Reparaturcafé öffnet wieder: Am Samstag, 16. Juni, findet im Gemeinwesenbüro der Caritas, Dr. Manfred-Henrich-Platz 3 in Saarlouis-Roden (direkt gegenüber dem Hauptbahnhof), wieder das Reparaturcafé statt. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles um das Reparieren von defekten Gegenständen und Geräten. Man kann einfach mit dem defekten Teil hingehen. Für Textilien ist auch eine Schneiderin vor Ort.

