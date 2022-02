Ungewisse Zukunft für Reisebranche : Welche Urlaubspläne die Saarländer im Corona-Winter machen

Die klassischen Ziele am Mittelmeer, Italien und Griechenland, Spanien und Portugal, sind auch im Sommer 2022 wieder stark gefragt. Foto: Künkeler Axel

Kreis Saarlouis In Zeiten von Corona blickt die Reisebranche in eine ungewisse Zukunft. Wir haben bei einigen Unternehmen im Kreis Saarlouis nachgefragt, wie bei ihnen aktuell die Lage ist – und wo Saarländer in diesem Winter hinreisen wollen.