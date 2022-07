Unglaubliche Verwandlung : Reiner Calmund: Satz von Uli Hoeneß brachte ihn dazu, 90 Kilo abzunehmen

Nach einer Magenverkleinerung hat Reiner Calmund sein Gewicht inzwischen halbiert. Jetzt genießt „Calli“ sein Leben als „Leichtgewicht“ im Saarland. Doch wer gab eigentlich den Anstoß zu dem Eingriff?

Reiner Calmunds unglaubliche Verwandlung nach Mittagessen mit Uli Hoeneß

„Wir waren in München zusammen Mittag essen“, erinnert sich Calmund im Gespräch mit der Apotheken Umschau. Da habe Hoeneß zu ihm gesagt: „Calli, du kannst doch mal was für die Plauze tun.“ Er habe ihm die Adresse von einem Spezialisten gegeben. „Da bin ich dann mit meinem Arzt am nächsten Tag hingefahren“, so Calmund.