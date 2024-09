Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei“ Von der Wiese auf den Teller oder ins Glas

Insgesamt sind sechs Gastronomen dabei, wie die Organisatoren ankündigen. Hamms Restaurant in Saarwellingen bietet beispielsweise ein Birnen-Carpaccio mit Landschinken an. Das Hofgut Dösterhof in Wadern-Altland hat unter anderem eine regionale Hähnchenbrust an Mirabellen-Chutney im Angebot. Eine Apfel-Sellerie-Suppe können die Gäste in der Klostermühle in Ockfen probieren. Das Gasthaus im Panzhaus in Greimerath serviert einen Gasthaussalat mit Ziegenkäse und hausgemachtem Streuobstchutney. Ein Flammkäse-Schnitzel mit Apfel-Birnen-Soße steht auf der Karte des Bistros im Schwimmbad in Thalfang. Das Gasthaus Schornstein in Osburg hat unter anderem ein Viez-Tiramisu im Angebot.