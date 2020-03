Saarlouis Nach den schweren Auseinandersetzungen am Wochenende in der Saarlouiser Altstadt meldet sich die AfD im Stadtrat zu Wort. Es geht gegen Innenminister Klaus Bouillon und Oberbürgermeister Peter Demmer.

„Sicherheitspartnerschaft ist das Papier nicht wert!“ überschreibt Carsten Becker, Fraktionsvorsitzender der Rechtsaußen-Partei AfD seine Pressemitteilung von Montagabend. „Die von Innenminister Klaus Bouillon und dem Saarlouiser OB Peter Demmer am 19. August 2019 aus gegebenem Anlass abgeschlossene Sicherheitspartnerschaft ist offensichtlich das Papier nicht wert, auf dem sie unterzeichnet wurde“, schreibt Becker, „angesichts der gleich zweifachen Angriffe auf eine Shisha-Bar in der Saarlouiser Altstadt innerhalb von 24 Stunden.“

„Diese Leute“, sagt der AfD-Mann über die Täter, „machen sich offenbar lustig über unsere Sicherheitskräfte, das kann und darf so nicht weiter gehen.“ Auch Kritik an seiner Partei, sie sei zum Beispiel für die schrecklichen Ereignisse von Hanau wegen ihrer Hetzparolen mitverantwortlich, nimmt Becker auf: „Es wird Zeit, dass die Gegner unserer gesellschaftlichen Ordnung nicht weiter in den Parlamenten gesucht werden, sondern in den kriminellen Hot Spots.“