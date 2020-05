Kostenpflichtiger Inhalt: Streit um Mundart-Ausdrücke : Apothekerin in Saarlouis: „Tut mir leid, wenn ich jemanden verletzt habe“

Die Mundart-Tafel des Anstoßes Foto: BeckerBredel

Saarlouis Eine Tafel mit Mundart-Ausdrücken im Schaufenster einer Saarlouiser Apotheke hat wüste Reaktionen ausgelöst. Vorwurf: Die Ausdrücke seien fremdenfeindlich.

Die Tafel im Schaufenster sollte an die Saarlouiser Mundart erinnern. Doch damit hat eine Apotheke in Saarlouis am Wochenende für viel Furore gesorgt. Unter dem Motto „Schimpfwörter in Saarlouiser Mundart“ konnten Passanten in der Schaufenster-Dekoration der Glocken-Apotheke zahlreiche Beleidigungen lesen. Einige davon (etwa „Ziggeiner“, „Ittacker“, „Saarfransoos“) sind vielen als fremdenfeindlich aufgestoßen, als gegen andere Länder und Kulturen gerichtet. Besonders auf Facebook sorgte die aufgeführte Schimpfwort-Kategorie „Anders-Artige“ für Empörung.

„Unglaublich“ und „unverschämt“ heißt es dort unter dem Beitrag des Integrationsbeirats der Stadt Saarlouis. „Wäre eine echt schöne Idee gewesen mit der Mundart. So leider völlig daneben“, kommentiert eine Nutzerin auf Facebook, eine andere schreibt „werde diese Apotheke nicht mehr besuchen. Schämt euch.“

Mit solch einer Reaktion hat Ulrike Thiele, Inhaberin der Glocken-Apotheke, nicht gerechnet. „Die Dekoration hängt seit zwei Monaten im Schaufenster und hing exakt so auch vor fünf Jahren schon einmal da“, sagte sie auf SZ-Anfrage. Damals sei die Resonanz sehr positiv gewesen, „die Dekoration ist gut angekommen“, erinnert sie sich.

Die Glocken-Apotheke in Saarlouis ist bekannt für ihre ganz besonders gestalteten Schaufenster-Dekorationen. Foto: BeckerBredel

Für sie handele es sich „um Zeitdokumente, die den Sprachschatz des Saarländischen festhalten und gleichzeitig zeigen, welche Begriffe aus der Mundart verschwinden“. Die verwendeten Wörter stammen ihr zufolge aus dem Buch „Von Aabääter bis Zwuurwel“, einem Nachschlagewerk mit Schimpfwörtern von Karin Peter und Edith Braun.

Der Integrationsbeirat nannte es auf Facebook enttäuschend, „dass ein Betrieb in einer Europastadt sich solcher ausländerfeindlicher Begriffe bedient“.

Auch der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer äußerte sich: „Am vergangenen Wochenende wurde ich auf die Gestaltung eines Apothekenfensters in Saarlouis aufmerksam gemacht, die zu Recht für viel Unmut gesorgt hat. Auf einer Schrifttafel sind dort zahlreiche saarländische Mundartbegriffe gesammelt, unter anderem auch solche, die hier ohne weitere Erklärung ethnische Gruppen diffamieren. Unter diesen Begriffen hatten viele Menschen jahrzehntelang zu leiden und anhand der emotionalen Reaktionen erkennt man leicht, dass diese Gefühle unter den Betroffenen noch heute sehr präsent sind“, teilt Demmer auf SZ-Anfrage mit. „Saarlouis ist Europastadt, wir stehen für Offenheit und ein gelebtes Miteinander und dort, wo Menschen verletzt werden, hat auch jeder Spaß ein Ende. Wir haben uns heute Morgen mit der Betreiberin in Verbindung gesetzt, und das Plakat wurde dankenswerterweise umgehend aus dem Schaufenster entfernt“, heißt es in der Stellungnahme. Ebenso positionierte sich Demmer auch auf Facebook.

Das stieß CDU und Grünen sauer auf. Es sei „unprofessionell und zeugt von schlechtem Stil, dass Oberbürgermeister Peter Demmer, der SPD-Fraktionsvorsitzende Hakan Gündüz und der Integrationsbeirat die Apotheke via Facebook an den Pranger stellen“, kritisierte der Vorsitzende der CDU Innenstadt, Carsten Quirin. „Mittlerweile haben die Beiträge zu landesweiter Berichterstattung in den sozialen Medien geführt und zum Teil einen Shitstorm gegenüber den Pächtern der Apotheke ausgelöst. Demmer hätte das auch in einem persönlichen Gespräch mit der Apotheke klären können.“ Er warf dem SPD-Fraktionschef Hakan Gündüz eine „üble Unterstellung“gegenüber den Pächtern und den beiden Mundartautorinnen Edith Braun und Karin Peter vor. Gündüz habe ihnen auf Facebook „bewusst rassistische Beleidigungen“ vorgeworfen.

Das sieht auch der stellvertretende grüne Fraktionsvorsitzende Gerald Purucker so. „Es wird ein öffentlicher Pranger geschaffen“, der den Zusammenhang übergehe. Der liege in einem von Peter und Braun schon 1999 vorgestellten Buch über saarländische Schimpfwörter. Die aktuelle Dekoration „ist sicher verfehlt und an dieser Stelle unglücklich, rechtfertigt aber nicht die Vorgehensweise, die Apothekerin öffentlich an den Pranger zu stellen“.