Aus für beliebte Bäckerei? Rätsel um geschlossene Brot & Sinne-Bude am Großen Markt – was dahintersteckt

Schnell ein paar Brötchen und ein Brot kaufen und noch einen Snack für auf die Hand besorgen, ohne dafür direkt in die Stadt zu müssen: Für viele war die Filiale von Brot und Sinne am Großen Markt in Saarlouis ideal, um im Handumdrehen ein paar Backwaren zu erwerben. Fünf Jahre lang versorgte hier die Saarbrücker Bäckerei von Geschäftsführer Thilo Nast in einer der Buden so Kunden fast täglich mit ihrem Sortiment.