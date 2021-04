Kostenpflichtiger Inhalt: Internet-Hit : Radler und Läufer in Blitzer-Falle von Saarlouis (mit Bildergalerie und Videos)

Foto: BeckerBredel 16 Bilder Blitzer in Saarlouiser Innenstadt bringt Spaß für Jung und Alt

Update Saarlouis In der Pandemie sehnen sich die Menschen nach jeder Art von Freizeitbeschäftigung. In der Saarlouiser Innenstadt stand in den vergangenen Tagen ein Blitzer, der nicht nur bei Autos, sondern auch bei Fahrradfahrern, Skatern und schnellen Läufern auslöste – was die Saarlouiser prompt auskosteten.