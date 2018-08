Nach der Arbeit auf dem Rad entspannen

Zur Feierabendtour lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Saar am Freitag, 24. August. Die leichte bis mittelschwere Radtour führt um Saarlouis, über 30 bis 50 Kilometer und ist für alle Räder geeignet. Strecke und Verlauf richten sich nach den Teilnehmern. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Steinrauschhalle, Kurt-Schumacher-Allee 129.

Am Mittwoch, 29. August, lädt der ADFC Saarlouis zu einer Feierabendtour über etwa 35 Kilometer. Die Strecken der regelmäßigen Mittwochs-Feierabendtouren werden entsprechend der sich im Laufe derSaison verbessernden Kondition länger, aber immer angepasst an die Mitradler. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Kleinen Markt in Saarlouis. Weitere Informationen gibt es im Internet.