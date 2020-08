Live-Musik in Saarlouis : Psychedelischer Rock im Doppelpack

Saarlouis Die Zwillingsbrüder Jan und Marc Rinderspacher aus Saarlouis haben denselben Musikgeschmack, aber jeder eine eigene Band.

Ein Live-Konzert mit zwei Rock-Bands präsentiert am Samstag, 29. August, das Kulturamt Saarlouis im Rahmen der 8. Saarlouiser Festungstage. Die aus Saarlouis stammenden Zwillingsbrüder Jan und Marc Rinderspacher haben denselben musikalischen Schwerpunkt, aber jeder seine eigene Band: Der eine im Saarland, der andere in Hamburg. Erstmals spielen die beiden an einem Abend auf einer Bühne. „Silbergerät“ macht den Anfang um 19 Uhr, danach folgt „Civic Soma“ gegen 21 Uhr.

Jan Rinderspacher gründete 2015 mit Stefan Kiefer-Janiczek die Band „Silbergerät“, die sich dem deutschsprachigen Psychedelic-Rock widmet. Komplettiert wird die Besetzung durch Jochen Huppert an den Keys, Marc Hartley am Schlagzeug und Thorsten Jacob am Bass. Die Songs von „Silbergerät“, in deutscher Sprache getextet, erzählen ungefiltert von Scheingöttern, Halbgöttern, Superhelden, Hippiekommunen, Bewusstseinserweiterung und gutem Karma. Man begegnet Captain Johnny, Heimweh am Hamburger Hafen, der Liebe und aufkeimenden Gefühlen zwischen Robotern. Musikalisch bewegt sich „Silbergerät“ zwischen Brit-Rock, Stoner-Psychedelic-Rock, NDW und Classic-Rock, garniert mit einer Prise Garage und Prog. Mittlerweile ist die Band ein fester Begriff in der saarländischen Rocklandschaft, kann auf erfolgreiche Konzerte zurückblicken.