Als Emma sechs war, bekam ihre Mama Krebs Wenn Kinder eine Auszeit vom Krebs der Eltern brauchen (mit Fotos)

„Hier wird nicht über Krebs gesprochen“, sagt Sabine Rubai, Geschäftsführerin der Saarländischen Krebsgesellschaft (SKG), während um sie herum Kinder toben, die Esel und Ziegen streicheln, Stockbrot machen und den ersten Ferientag in der Natur genießen. Es geht an dem Tag nicht um Krebs, und doch steht die Krankheit bei dem gemeinsamen Ausflug wie ein Elefant im Raum. All diese Kinder, die scheinbar sorglos und unbeschwert ihren Mittag auf der Kinder- und Jugendfarm in Saarlouis genießen, sind Kinder, deren Mamas oder Papas an Krebs leiden.