Mehrere Aktionen geplant Christen starten Missionsprojekt in Saarlouis

An diesem Tag soll die Begegnung im Fokus stehen – zwischen den Menschen und mit Gott, wie es weiter heißt. „Es wird eine Aktion zur Straßen-Evangelisation, ähnlich Nightfever, bei der die Türen der Kirche offenstehen und es musikalische und spirituelle Angebote gibt, durchgeführt werden“, kündigt Mayer an. Ein Teil der Gruppe wird Menschen in der Innenstadt ansprechen und Kerzen austeilen, die dann in der Kirche entzündet werden können. Im Vorfeld trete die Vorbereitungsgruppe bereits an Institutionen heran, die sich um sozial benachteiligte Menschen kümmern.