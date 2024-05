Programmübersicht Die Saarlouiser Woche und die Emmes kehren zurück – diese Acts sind mit dabei

Mit den Rodener Tagen bricht die Saarlouiser Woche am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, wie gewohnt an. Fassanstich mit OB Demmer ist um 19.30 Uhr auf dem Rodener Marktplatz. Samstags findet das Kinderspielfest auf dem Schulhof der Professor-Ecker-Schule in Lisdorf statt und auch am Sonntag dürfte sich ein Besuch auf dem Lisdorfer Dorfplatz lohnen, um dort an der Veranstaltung „Petit Montmartre“ – Kunst am Brunnen, teilzunehmen. Los geht es sonntags um 11 Uhr. Dieser Markt soll nun alle zwei Jahre wiederkehren.