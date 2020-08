Aktuelle Zahlen : Positiver Fall an der Bisttalschule Wadgassen-Bous, aber keine Infektionen in Dieffler Schule

Saarlouis Ein Corona-Fall an einer weiteren Schule im Kreis Saarlouis. Gleichzeitig hat der Test an der Schule in Diefflen keine weitere Infektion ergeben.

An der Bisttalschule Wadgassen-Bous wurde ein positiver Coronafall bestätigt. Das teilte der Landkreis am Samstag mit. „Bislang befinden sich lediglich eine Schulklasse und die betroffenen Lehrpersonen in Quarantäne.“ Das Gesundheitsamt Saarlouis ermittele nun die Infektionskette und prüfe weitere Maßnahmen. Getestet würden die betroffenen Schüler und Lehrkräfte am Montag. Unterdessen liegen auch alle Ergebnisse aus der Primsschule in Diefflen vor. Dort wurden alle abgestrichenen Personen in der ersten Testung negativ getestet. Es bleiben alle getesteten Personen in Quarantäne. Eltern und Geschwisterkinder sind von der Quarantäne nicht betroffen, informierte der Landkreis.