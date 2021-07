Brandstiftung : Feuerwehr verhindert Flächenbrand nahe Weiher

Saarlouis Ein psychisch auffälliger Mann hat einen Baum nahe dem Taffingsweiher in Neufortweiler in Brand gesetzt. Ein Flächenbrand konnte verhindert werden.

In Neufortweiler wurde am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ein Baum in Brand gesteckt. Ein wohl psychisch auffälliger 53-jähriger Mann hatte Äste und Unrat um einen Baum auf einer Lichtung nahe dem Taffingsweiher herum drapiert und den Haufen angezündet, teilt die Polizei mit. Die Einsatzkräfte konnten einen Flächenbrand verhindern. Der mutmaßliche Brandstifter wurde während des Einsatzes in der Nähe der Brandausbruchsstelle von den Beamten angetroffen, heißt es in der Meldung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.