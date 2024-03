Polizei Polizei nimmt Flüchtigen nach Verfolgungsfahrt fest

Saarwellingen · Einen per Haftbefehl gesuchten Autofahrer hat die Polizei am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in Saarwellingen aufgegriffen. Die Streifenwagenbesatzung aus Lebach wurden in der Dillinger Straße auf das Auto aufmerksam, dessen Fahrer dann die Flucht ergriff.

05.03.2024 , 12:14 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach einer Verfolgungsfahrt durch Saarwellingen (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler