Polizei Saarlouis : Mehrere Wagen eines Autohändlers in Roden beschädigt

Roden In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter an mehreren Ausstellungsfahrzeugen eines Autohandels an der Rodener Schanze/Gerberstraße die Spiegel abgetreten. Außerdem warfen sie Mülltonnen auf dem Firmengelände um.