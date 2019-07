Gestohlene Autos : Gleich zwei Autos in einer Nacht geklaut

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis Gleich zwei Anzeigen wegen Pkw-Diebstahls gingen am Samstagmittag bei der Polizei in Saarlouis ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden ein orangefarbener Ford KA in Rehlingen und ein silberfarbener VW Polo in der Dillinger Innenstadt geklaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ob die Autos mit Originalschlüssel oder gewaltsam geöffnet wurden, sei noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafanzeigen eingeleitet.