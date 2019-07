Polizeifahndung : Brutal zugeschlagen – Nach Raub in Saarlouis suchen Ermittler nach dem Täter

Brutal zugeschlagen – Nach Raub in Saarlouis suchen Ermittler nach dem Täter

Nach einem schweren Raub in Saarlouis-Roden fahndet die Polizei nach dem brutalen Schläger (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarlouis Mit erheblichen Verletzungen hat ein Unbekannter sein Opfer am Bahnhof in Roden zurückgelassen.

Mit Faustschlägen hat ein Mann sein Opfer am Bahnhof im Saarlouiser Stadtteil Roden malträtiert und ihm das Fahrrad geklaut. Jetzt suchen Fahnder nach dem Unbekannten, der den 30-Jährigen schwer verletzt hat.

Nach Angaben eines Behördensprechers vom Mittwoch (10. Juli) hat sich der brutale Raub bereits am Samstagnachmittag zugetragen. Demnach näherte sich der Schläger dem Radfahrer um 16.45 Uhr. Gleich mehrfach schlug der Täter seinem Gegenüber ins Gesicht. Dabei verletzte er sein Opfer an den Schneidezähnen und fügte ihm mehrere Blessuren im Gesicht zu. Dann schnappte er sich den Drahtesel und flüchtete Richtung Aldi. Das Rad entdeckten Ermittler einige Tage danach in der Saarlouiser Vaubanstraße.