Polizeibericht : Unfallflucht mit vertauschten Rollen

Saarlouis Unbemerkt entfernt vom Unfallort: Man denkt an den Verursacher, aber es kann auch der Geschädigte sein. Wie dieser Vorfall beweist.

Einen silberfarbenen VW Amarok hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz von Pieper in Saarlouis beschädigt - er verschwand vom Unfallort: der Geschädigte, nicht der Verursacher. Der erlitt laut Polizeibericht nach dem Unfall beim Ausparken einen Schwächeanfall und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ehefrau des Unfallverursachers wollte im Anschluss an dem beschädigten VW Amarok einen Zettel mit Kontaktdaten hinterlassen. Doch der Wagen war weg. Die Polizei Saarlouis sucht neben Zeugen des Vorfalls den geschädigten Fahrzeughalter des VW Amarok.