Polizei : 74-Jährige wird in Roden beim Einkauf bestohlen

Saarlouis Polizei Saarlouis warnt deshalb vor offenen Taschen im Einkaufswagen.

Im Rewe-Markt am Kirchenbach in Roden ist einer 74-Jährigen Saarlouiserin am Samstag zwischen elf und 11.30 Uhr die Geldbörse gestohlen worden. Sie hatte diese in ihrem Einkaufswagen abgelegt und stellte erst an der Kasse fest, dass sie weg war.