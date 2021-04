Stress mit Skater : Skateboardfahrer schlägt Autofahrer ins Gesicht

Die Polizei such Zeugen von einem heftigen Streit in Saarlouis. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis Das Gegenteil von gesittet gestritten: Aus einem Disput wird im Stadtpark von Saarlouis der Ansatz von Körperverletzung.

Gegen 14.20 Uhr am Donnerstag ist die Auseinandersetzung zwischen einem Skateboardfahrer und einem Autofahrer aus dem Ruder gelaufen. „Nach einem Verkehrsvorgang“, wie es im Polizeibericht heißt, war es im Bereich der Jugendverkehrsschule am Stadtpark Saarlouis zu einem verbalen Disput zwischen einem Autofahrer und einem Skateboardfahrer gekommen. Der Disput eskalierte, der Skateboardfahrer schlug dem Autofahrer ins Gesicht, beschädigte das Auto und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung DRK-Krankenhaus.