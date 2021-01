Polizei Saarlouis : Mit Feuerlöscher den Gehweg verunreinigt

Foto: Barbara Scherer

Saarlouis Der Gehweg der Titzstraße in der Saarlouiser Innensstadt ist am frühen Samstagabend mit einem Feuerlöscher beschmutzt worden. Die Polizei Saarlouis sucht nach Zeugen für den Vorfall. Über gut 100 Meter wurde der Gehweg mit Löschpulver verunreinigt, der Feuerlöscher danach in der Titzstraße zurückgelassen.

Ein Strafverfahren wegen Diebstahl und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln wurde eingeleitet.