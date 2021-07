Öffentlichkeitsfahndung : Polizei sucht nach vermisstem Mann (90) aus Beaumarais

Die Polizei Saarlouis sucht den 90-jährigen Hans Scholtes aus Saarlouis-Beaumarais.

Der 90-jährige Hans Scholtes wird nach Angaben der Polizei in Saarlouis seit Montagmorgen (19. Juli) vermisst. Er soll gegen 7 Uhr sein Wohnhaus in Saarlouis-Beaumarais verlassen haben. Seinen Rollator ließ er dort zurück. Wie die Beamten mitteilen, ist er nur bedingt mobil und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.