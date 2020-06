Blaulicht : Polizei nimmt drei Wohnungseinbrecher in Saarlouis fest

Saarlouis-Beaumarais Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis konnten am Freitagnachmittag drei Einbrecher festnehmen. Die Täter werden noch am heutigen Samstag dem Haftrichter vorgeführt.

Am Freitag (05. Juni), gegen 17:15 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Saarlouis mit, dass vier Männer in das Anwesen seiner Nachbarn in einem Wohngebiet in Saarlouis-Beaumarais einbrechen würden. Das gab die Polizei am Samstagmorgen bekannt. Die Nachbarn seien momentan im Urlaub.