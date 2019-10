Polizei Saarlouis : Betrunkener Fahrer kracht in Laterne und flüchtet verletzt zu Fuß

Saarlouis Der stark betrunkene Fahrer eines Mini Coopers ist am Samstagmorgen um 3.05 Uhr in Lisdorf in der Provinzialstraße gegen einen Laternenmast gekracht. Obwohl er verletzt war, flüchtete der 21-Jährige zu Fuß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken