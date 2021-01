Polizei Saarlouis : Kontrolleure ertappen dreisten Schwarzfahrer

Saarlouis Einen besonders dreisten Schwarzfahrer haben Kontrolleure der Kreisverkehrsbetriebe (KVS) am Samstag gegen 15.50 Uhr in einem Linienbus in der Saarlouiser Innenstandt entdeckt. Der Jugendliche versuchte, sich mit einem fremden Schwerbehindertenausweis auszuweisen.