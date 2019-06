Emmes-Bilanz : „Dieser Verlauf war für Polizei nicht absehbar“

Emmes wie man sie sich wünscht: Eines der größten Stadtfeste im Südwesten, es war auch in diesem Jahr recht friedlich, schreibt die Polizei. Bloß nachts, da war alles anders. Foto: Thomas Seeber

Emmes 2019: Nachts und am frühen Morgen, lange nach dem Fest, kam es zu ungewöhnlich viel Gewalt in der Altstadt in Saarlouis. Auch Polizisten wurden angegriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

In einer ersten Pressemitteilung vom Montag teilte die Polizeiinspektion Saarlouis mit, dass es im Rahmen des Einsatzes anlässlich des Volksfestes Emmes in Saarlouis im Vergleich zum Vorjahr zu deutlich mehr Ersuchen und Zwischenfällen kam.

Die eigentliche Veranstaltung mit einem sehr hohen Besucheraufkommen verlief über die drei Tage aus Sicht der Polizei aber unproblematisch – wie in den vergangenen Jahren auch. Erst in den frühen Morgenstunden der Nächte von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kam es in der Altstadt von Saarlouis zu zahlreichen strafrechtlich relevanten Zwischenfällen.

Während im Jahr 2018 in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Straftaten (gefährliche Körperverletzung) zu verzeichnen waren, wurden dieses Jahr im gleichen Zeitraum acht Straftaten gezählt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschärfte sich dieses Verhältnis erneut. Während 2018 vier Strafanzeigen gezählt wurden, registrierte die Polizei in diesem Jahr 19 Straftaten. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Körperverletzungsdelikte, darunter auch ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Beschuldigte dieser Straftat versuchte, einen Polizeibeamten, der auf dem Boden kniend einem Verletzten erste Hilfe leistete, an den Kopf zu treten.

Auch in anderen Situationen wurden die Polizeibeamten von umstehenden Personen beschimpft und teilweise bedrängt.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich zum Teil um polizeibekannte Menschen aus Saarlouis und Umgebung, hieß es am Montagnachmittag bei der Polizeiinspektion Saarlouis