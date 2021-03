Drei Autos beteiligt : llegales Autorennen auf der B269neu am Lisdorfer Berg

Überherrn Mit geschätzt über 120 km/h sind drei Fahrzeuge aus Saarlouis kommend in Richtung Überherrn gefahren. Eines dieser Fahrzeuge ist besonders aufgefallen.

Drei Autofahrer haben sich am Samstagabend gegen 22.20 Uhr am Lisdorfer Berg offenbar ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Polizei in Saarlouis mitteilt, überholten die drei auf der B269neu von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Überherrn – trotz Gegenverkehrs – einen unbeteiligten Autofahrer. Dabei waren die Autos laut Angaben anderer Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeiten von über 120 unterwegs. Auf der Strecke gilt teilweise ein Tempo-Limit von 70.