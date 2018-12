später lesen Ford baut Stellen ab Reaktionen aus der Politik FOTO: dpa / Oliver Berg FOTO: dpa / Oliver Berg Teilen

Die Ankündigung von Ford, in Saarlouis massiv Stellen abzubauen, führt in Stadt und Kreis zu Reaktionen. Die Landtagsabgeordneten Petra Berg und Reinhald Jost, OB Peter Demmer und Landrat Patrik Lauer kündigen in einer Pressemitteilung vom Montag an: „Wir werden die nötigen Gespräche führen.“ Mit großer Sorge haben sie die Pläne von Ford zur Kenntnis genommen.