Müll soll im Boden verschwinden : Mülltonnen sollen unter die Erde kommen

Überfüllte Mülltonnen stören das Saarlouiser Stadtbild. Foto: lx/Jörg O. Laux

Saarlouis Zu viele und zu große Mülltonnen in der Altstadt von Saarlouis sind ein Dauer-Aufreger – für Anwohner sowie Wirte und Besucher der Stadt. Sie sollen weg, am besten im Boden verschwinden: So beantragt es jetzt die Koalition aus CDU, Grünen und FDP im Stadtrat.