Podiumsdiskussion um OB-Wahl in Saarlouis Hitzige Debatten, aber auch viel Einigkeit

Wer tritt die Nachfolge von Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) an und zieht nach der Wahl am 9. Juni an die Verwaltungsspitze im Saarlouiser Rathaus? Ins Rennen um den Posten gehen eine Kandidatin und drei Kandidaten. Um sie den Bürgerinnen und Bürgern besser vorzustellen und ihre unterschiedlichen, politischen Positionen darzulegen, hatte der Saarländische Rundfunk mit der Saarbrücker Zeitung am Dienstagabend zu einer Podiumsdiskussion geladen. In einem gut gefüllten Vereinshaus in Fraulautern mit rund 500 Bürgern standen die Kandidaten den Moderatoren Patrick Wiermer (SR 3) und Christian Beckinger (SZ) Rede und Antwort.