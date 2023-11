Für bis zu 50 Jahre Mitgliedschaft Picarder CDU hat langjährige Parteimitglieder geehrt

Geehrt wurden Andrea von dem Broch für 25 Jahre, Marlene Mühe-Martin für 40 Jahre sowie Ulrich Himbert und Fritz Strobel für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU. „Eine Partei lebt von ihren Mitgliedern und daher kann man den Menschen, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit in einer Partei und damit für das Allgemeinwohl engagieren, nicht genug danken“, hoben die Vorsitzenden Leo Thiel und Marc Speicher in einer Pressemitteilung hervor.