Zukunftsperspektive für Saarlouiser Ford-Werk gefordert : „Ford gehört fest zu unserem Landkreis“

Saarlouis Der Saarlouiser Landrat, Patrik Lauer, schließt sich den Forderungen von OB Peter Demmer und MdL Marc Speicher an. Sie pochen auf sichere Zukunftsperspektiven für das Ford-Werk. Auch der Bundesaußenminister Heiko Maas wirbt für den Standort.

Nach der Ankündigung von Ford, seine ersten Elektro-Autos in Köln bauen zu lassen (wir berichteten), fordert wie der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer und Marc Speicher (MdL), industrie- und arbeitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag nun auch der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer eine Zukunftsperspektive für das hiesige Ford-Werk: „Ford gehört fest zu uns und in unserem Landkreis Saarlouis! Die Ankündigungen der Konzernspitze lässt unsere Leute in Saarlouis bitter zurückfallen. So kann das nicht weitergehen!“