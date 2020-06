Saarlouis Der Landrat des Kreises Saarlouis, Patrik Lauer, ist froh, dass das Kaltluft-Gutachten für den Lisdorfer Berg eine weitere Erschließung des Industriegebiets für machbar erklärt.

Landrat Patrik Lauer begrüßt die Feststellungen im Kaltluft-Gutachten, das der Saarlouiser Stadtrat in Auftrag gegebenen hatte (wir berichteten). Die Expertise zeige deutlich, dass signifikante klimatische Veränderungen durch eine kluge Erweiterung des Lisdorfer Berges für die Stadt Saarlouis nicht zu befürchten sind. Damit stehe der dringend benötigten zusätzlichen Ansiedlungsfläche für Unternehmen und Arbeitsplätze kein sachlicher Grund mehr im Wege. Vielmehr zeige das Gutachten, dass ökonomische Notwendigkeiten und Klimaschutzbelange sich am Lisdorfer Berg keineswegs ausschließen, sondern miteinander in Einklang gebracht werden können.