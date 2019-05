Saarlouiser Emmes : Partnerstädte feiern auf der Emmes

SAARLOUIS Die Freunde aus Saint Nazaire und Eisenhüttenstadt sind längst Stammgäste beim großen Fest in Saarlouis.

„Das ist ein wichtiger Treffpunkt für Saarlouiser und ihre Gäste“, sagt Christiane Bähr, die Partnerschafts-Beauftragte der Kreisstadt. Hier werde in geselliger Runde die Bedeutung der Städtepartnerschaften erkennbar. Auch der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer kommt direkt nach der Eröffnung am Donnerstagabend beim Rundgang mit Tobias Hans, dem saarländischen Ministerpräsidenten an den Stand vor dem Saarlouiser Rathaus.

Die Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und St. Nazaire besteht in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert lang. Mit einem Bürgerfest am 22. Juni in der Festung soll das 50. Jubiläum der Jumelage groß gefeiert werden. Bei einem Festakt wird die Partnerschafts-Urkunde erneuert. Erwartet wird dazu eine große Delegation aus der französischen Stadt in der Bretagne. Während in St. Nazaire ein „Comitée de Jumelage“ besteht, gibt es in Saarlouis keinen festen Verein, sondern einen lockeren „Verbund von Freundinnen und Freunden“, erklärt Christiane Bähr. Als Beauftragte der Stadt organisiert sie die Städte-Partnerschaften.

An diesem Samstag setzt die Emmes zum Endspurt an. Der Start an Christi Himmelfahrt war am Nachmittag zwar noch etwas verhalten, aber schon kurz nach der offiziellen Eröffnung wurde nicht nur am Partnerschafts-Stand kräftig gefeiert. Viele nutzten den Vatertag zum Familien-Ausflug, bummelten mit oder ohne Fahrrad zwischen Großem und Kleinem Markt entlang der Stände in der „Rue française“. Überall gab es ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken, dargeboten von Vereinen wie der HG Saarlouis, Gastronomen oder Weingütern aus der Pfalz. So dürfte bei sommerlichen Temperaturen die Festmeile auf der Emmes spätestens am Abend wieder proppenvoll sein.