Parkdruck in Saarlouis steigt : Parkraumgipfel für Saarlouis soll Lösungen finden

Saarlouis aus der Vogelperspektive: Blick auf den Grossen Markt. Foto: Rolf Ruppenthal/ 10. April 2020 Foto: Ruppenthal

Saarlouis Die Einkaufsstadt Saarlouis hat ein immer drängenderes Parkplatzproblem. Viele wollen möglichst nahe in die Innenstadt mit dem Auto fahren. Verschärft wird der ohnehin vorhandene Parkdruck noch durch den Wegfall von jahrelang gut genutzten Parkflächen (die SZ berichtete): Schon länger steht das abrissreife Parkhaus in der Lisdorfer Straße nicht mehr zur Verfügung und wurde nie ersetzt, auch das marode Parkhaus am Ring kann ab März nicht mehr genutzt werden.

Und die Ideen für die Umgestaltung des Großen Marktes sehen allesamt den Wegfall zumindest des Großteils der Parkflächen dort vor; eine Parkreihe wurde bereits eingezogen. Bis zur Umsetzung konkreter Planungen dort werden zwar noch viele Jahre vergehen; aber auch die Planung von Ersatzflächen erfordert einige Jahre Vorlauf.

Der drohende Parkplatzmangel in der Innenstadt setzt die Stadtpolitik unter Druck. Schon Mitte Dezember hatte die schwarz-grün-gelbe Koalition einen Parkraumgipfel angeregt (die SZ berichtete). Der zuständige Ausschuss HFDA hat nun am Donnerstag nach kurzer Beratung die städtische Parkhausgesellschaft beauftragt, einen solchen Gipfel bis Ende Februar einzuberufen.

Das Thema sei durch den Ideenwettbewerb wieder „aufgepoppt und diskutiert“ worden, erklärte Oberbürgermeister Peter Demmer in der Sitzung. Ihm sei wichtig: „Alle müssen mitgenommen werden. Und wir müssen Alternativen schaffen für wegfallende Parkplätze, da darf es auch kein Tabu geben.“ In dem Zusammenhang erinnerte er an die ad acta gelegten Pläne für ein Parkhaus am Zeughausplatz. Und Bürgermeisterin Marion Jost erinnerte an das zugesagte Parkhaus für die Augenklinik auf dem Astra-Gelände, das nicht umgesetzt wurde; es liege auch immer noch kein Bauantrag des privaten Bauherren vor: „Der Parkdruck von da in die Innenstadt ist ebenfalls hoch!“

Bei dem Gipfel sollen potentielle Standorte und Bedarfe für zu kompensierende Stellflächen erörtert werden. Und zwar mit Stadtpolitik und Verwaltung, dem Einzelhandel, den Betreibern von großen Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkplätzen (zum Beispiel KSK, Globus, Pieper), der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgesellschaft (GBS), externen Stadtplaner und dem Denkmalschutz. Die derzeit laufende Machbarkeitsstudie zur Verkehrsumgestaltung im Inneren Ring soll einbezogen werden, ebenso die zunehmende E-Mobilität und Digitalisierung im Verkehr.