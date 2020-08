Panorama-Treffen : Saarlouiser Alt-Opelaner auf Odenwald-Tour

SAARLOUIS/Lautertal Mit ihrem rund 60-jährigen alten Opel gingen Michael und Anja Waschbusch am Wochenende auf große Tour. Die beiden Saarlouiser nahmen am Panorama-Treffen der Alt-Opel-Interessensgemeinschaft im südhessischen Lautertal teil.

Im Lautertal trafen sich fast 100 Liebhaber aus ganz Deutschland und der Schweiz mit ihren über 40 Oldtimern. Gemeinsam ging es von dort am Samstag 115 Kilometer entlang der Bergstraße und durch den vorderen Odenwald. „Wir waren schon im letzten Jahr ebenfalls in dieser Region dabei“, erzählt Michael Waschbusch unmittelbar vor der Abfahrt. Die Gegend mit ihren Weinbergen, Burgen und Schlössern habe ihm schon im Vorjahr so gut gefallen, dass sie jetzt erneut an dem Jahrestreffen teilnahmen.