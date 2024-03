„Ich will die Klinik wieder zu ihrer Glanzzeit führen“ Neuer Chefarzt der Kinderklinik Saarlouis erklärt, welche Pläne er hat

Saarlouis · Mit Dr. Shamdeen bekommt die St. Elisabeth Klinik in Saarlouis bald einen neuen Chefarzt der Pädiatrie. Er ist kein Unbekannter, denn er leitet bereits seit fast zehn Jahren die Station der Marienhausklinik auf dem Kohlhof – und das bleibt auch in Zukunft so. Wie er diesen Spagat meistern will und was er mit dem Saarlouiser Krankenhaus vorhat.

23.03.2024 , 12:30 Uhr

Ab dem 1. April ist Dr. Mohammed Ghiath Shamdeen (Mitte) der neue Chefarzt der Kinderklinik in Saarlouis. Zu seinem Team gehören dann unter anderem Oberärztin Sanaa Roumia sowie der leitende Oberarzt Gero Birnbach. Foto: Jana Rupp