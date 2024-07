Gutachten bestätigt Ostring bleibt auf der Strecke: kein rechtlicher Hebel für Saarlouis

Schlechte Nachrichten in Sachen Ortsumgehung Fraulautern (Ostring) für die Stadt Saarlouis: Der Stadtrat hatte in seiner Aprilsitzung mit den Stimmen der CDU, Grünen, FDP und AfD, bei Enthaltung der SPD und einer Gegenstimme der FWG, beschlossen, per Gutachten prüfen zulassen, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, gegenüber dem zuständigen Ministerium in Saarbrücken eine schnellere Planung des Ostrings einzufordern (die SZ berichtete).