Nach Ankündigung der Spitzenkandidatur für den Bundestag : Grüne Bous für Tina Schöpfer

Foto: Robby Lorenz

Bous Die Grünen in Bous haben sich einstimmig für Tina Schöpfer als Spitzenkandidatin der Partei für die Bundestagswahl ausgesprochen. Sie soll demzufolge auf Platz eins der Landesliste antreten. Der Landesparteitag, bei dem die Liste beschlossen wird, findet am 20. Juni in der Saarlandhalle statt.

„Tina Schöpfer ist seit 2016 Landesvorsitzende und in alle wichtigen Themen der Grünen gut vertraut, hat Erfahrung auf Bundesebene, ist dort gut vernetzt und repräsentiert den Landesverband insbesondere in Fragen der Europa- und Gleichstellungspolitik“, heißt es in der Mitteilung der Bouser Grünen.