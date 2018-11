später lesen Vortrag Vortrag: Was tun bei Gelenkschmerzen? Teilen

„Täglich Gelenkschmerzen – was kann ich dagegen tun?“ Das ist der Titel eines Vortrages des Orthopäden Dr. Marcus Maier am Mittwoch, 5. Dezember, 18 Uhr, in der Cafeteria des DRK-Krankenhauses in Saarlouis. red