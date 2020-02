Kreis Saarlouis Der Orkan „Sabine“ hat in der Nacht auf Montag auch die Einsatzkräfte im Landkreis Saarlouis in Atem gehalten.

Hier wurde das Kreislagezentrum am Sonntag um 18 Uhr in Alarmbereitschaft versetzt. Kreisbrandinspekteur Bernd Paul zählte im Kreis Saarlouis von 18 bis 4 Uhr 27 Einsätze. Paul rechnet auch am Montagmittag mit weiteren Störungen: „Wir fahren gerade von einem Einsatz zum anderen. In der nächsten Zeit kann man mit Sicherheit mit derselben Zahl an Alarmierungen oder noch mehr rechnen.“

Die Polizeiinspektion Saarlouis hat aufgrund des Sturms 26 Ereignisse protokolliert. Neben fünf Verkehrsunfällen wurden 21 kleinere Sturmschäden gemeldet. Polizei und Feuerwehr kämpften in Elm mit einem umgestürzten Baum, der auf eine Oberleitung gefallen war. Dadurch wurde ein Brand ausgelöst und einige Haushalte wurden von Stromausfällen geplagt. Ein umgefallener Baum behinderte zudem den Straßenverkehr in Überherrn. In Wadgassen musste eine auf die Straße gewehte mobile Toilettenkabine, ein Dixi-Klo, von der Fahrbahn entfernt werden. Verletzt wurde aufgrund des Sturms niemand.

Auch Schulen im Landkreis bekamen den Orkan zu spüren. Erich-Kästner-Schule in Lebach, Schule am Litermont in Nalbach, Lothar-Kahn-Schule in Rehlingen und die Schule An der Waldwies in Saarwellingen komplett geschlossen. Lara Clanget, Pressesprecherin des Landkreises Saarlouis, teilte zudem mit, dass es am Montag an weiteren Schulen Unterrichtsausfälle gegeben haben dürfte – in welchem Umfang war allerdings nicht klar.