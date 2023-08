Konzertreihe zu Ehren der Orgelmusik Werke zu Ehre Gottes kommen zum Klingen

An den beiden folgenden Sonntagen stehen zwei Konzerte der Saarlouiser Orgeltage in Lisdorf auf dem Programm. Am 17. September präsentiert Prof. Jörg Abbing mit dem Kreis-Symphonie-Orchester Saarlouis unter der Leitung von Christian Schüller unter anderem das Orgelkonzert von Francis Poulenc. Am Sonntag 24. September, wird ebenfalls in der katholischen Kirche St. Crispinus und Crispinianus eine Welt-Uraufführung geboten. Aufgeführt wird die Komposition „Moerea“ für Orgel, Violine und Violoncello. Das Stück stammt aus der Feder Elias Praxmarers, der damit den international ausgelobten Saarlouiser Orgel-Kompositionswettbewerb gewonnen hatte (die SZ berichtete). Praxmarer wird zusammen mit seinen zwei Begleitern außerdem Kammermusik von Bach bis in die Moderne darbieten.