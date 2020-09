Uraufführung in der Barockkirche : Eine sanft strahlende Flöte trifft die Orgel

Lisdorf Die Preisträger des 9. Internationalen Orgel-Kompositions-Wettbewerb in Lisdorf stehen fest. Das Sieger-Konzert als Uraufführung erfolgt nun trotz Corona.

Cuesta studierte Komposition, Analyse und Orchestrierung bei Peio Cabalette an der Ecole National de Musique in Bayonne. Anschließend studierte er Harmonie bei Loic Mallié am Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon. Er schloss sein Studium als Kompositionsstudent bei Edith Canat de Chizy am Konservatorium „Erik Satie“ in Paris ab. Seit 1989 ist er einer der Organisten in der Basilika Santa Maria del Coro in San Sebastian. Der erste Preis ist mit 2000 Euro, der Uraufführung und ihrer Produktion durch den SR ausgestattet.