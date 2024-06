Kultur mit dem Fahrrad Radtour führt zu Orgeln im Landkreis

Markus Schaubel, Regionalkantor der Pfarreiengemeinschaft Saarlouis, ist nicht nur leidenschaftlicher Organist, sondern auch passionierter Radfahrer. Das brachte ihn auf die Idee, beides miteinander zu verbinden. So rief er die erste Saarlouiser Orgel-Fahrrad-Runde ins Leben, die am Sonntag, 16. Juni, stattfindet. Unterstützung fand er beim Förderverein Klingende Kirche Saarlouis-Lisdorf, der sich seit Jahrzehnten der Orgel widmet und auch die Musik fördert, die auf der „Königin der Instrumente“ gespielt wird. „Saarlouis und die Stadtteil bieten eine vielfältige Orgellandschaft, und die einzelnen Instrumente in der Innenstadt, in Beaumarais, Picard, Neuforweiler und Lisdorf sind allesamt gut mit dem Fahrrad zu erreichen“, bringt Schaubel seine Idee auf den Punkt. Als Höhepunkt erwarten die Teilnehmer an allen fünf Stationen Informationen und Musikeinlagen. „In jeder Kirche wird ein rund fünfzehnminütiges Konzert gespielt, und auch wer nicht mitradelt, kann gerne zu den entsprechenden Zeiten in die Kirchen kommen. Auch diese Besucher sind uns herzlich willkommen“, betont der Regionalkantor. Die Radstrecke, die an der Kirche St. Ludwig in der Innenstadt (Großer Markt) beginnt und in Lisdorf endet, ist rund zwölf Kilometer lang. Wer nicht die gesamte Strecke zurücklegen möchte, kann auch nur eine oder mehrere Teiletappen mitradeln. Los geht’s um 14 Uhr in St. Ludwig, wo neben der orgelmusikalischen Einstimmung auch die Teilnehmer sowie ihre Fahrräder gesegnet werden. Danach startet die Tour zu den Orgeln der weiteren Kirchen der Pfarreiengemeinschaft in Beaumarais, Picard, Neuforweiler und Lisdorf. Die Teilnahme an der Orgel-Fahrrad-Runde ist kostenlos; um eine Spende zur Kostendeckung wird gebeten.