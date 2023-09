Wirtschaft Das Berufsbild des Optikers hat sich sehr gewandelt

Unterstützt wurde Jörg Kade in all den Jahren von seiner Frau Inge. Optik Kade war am 3. November 1973 in der Weißkreuzstraße eröffnet worden. 1976 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in der Bibelstraße, und es gibt wohl niemanden, der öfter in Saarlouis ist und das markante Ladenlokal mit den weißen Rundbögen und den großen Emaille-Kacheln darüber nicht kennt.