Corona als Zeit der Chance : Online-Seminar für Frauen aus dem Kreis Saarlouis, die ihre Stärken wahrnehmen möchten

Ein Online-Seminar der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar soll Frauen helfen, sich in der Berufswelt gezielter zu bewegen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarlouis Ein generöses Angebot der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Untere Saar (wfus): Ein dreiteiliges Online-Seminar, das Frauen coacht, Einzelgepräch inklusive - alles kostenlos. Referentin Barbara Ditzler erklärt, wer profitieren kann.

Frau Ditzler, an wen wendet sich das Angebot eines Online-Seminars „Wir wollen Frauen stärken“?

Barbara Ditzler Es wendet sich an Frauen, die entweder in einem Unternehmen sind und sich da weiterentwickeln möchten. Die vielleicht immer schon etwas für sich tun wollten, aber nie Zeit hatten für ein Mehrtagesseminar. Die Idee ist: Warum nutzen wir dazu jetzt nicht die Corona-Zeit, die Online-Thematik? Genauso sind Frauen angesprochen, die in irgendeiner Rolle sind und sich verbessern oder Karrieremöglichkeiten nutzen wollen.

Die drei Online-Module heißen Selbstbewusstsein, Authentisch und Souverän. Was ist gemeint?

Barbara Ditzler ist Beraterin und Coach Foto: Studioline Photography

Ditzler Ich habe viele Jahre Erfahrung als Personalchefin bei Villeroy und Boch und als selbstständige Beraterin. Ich habe viele Frauen kennen gelernt, die alles mitmachen, die vieles auf den Schultern haben, aber selten darauf zielen, was die eigenen Stärken sind, wie sie ausgebaut werden könnten. Eine Frage der Selbstreflexion, weiß ich, wo meine Stärken sind, wie andere sie wahrnehmen? Das zum ersten Modul. Das zweite, authentisch: Für mich ist authentisch immer rollenabhängig. Eine Frau muss als Mutter anders authentisch sein als als Geschäftsführerin. In dem Modul geht es also vor allem um Rollenverhalten. Es geht um Auftreten, Körpersprache, Einsatz von Stimme und Sprache zum Beispiel in einem Meeting, wenn da nur Männer sitzen? Das dritte Modul: Wie setze ich mir Ziele, wie steuere ich mich selbst? Wie schütze ich mich vor Dingen, die nicht meine Aufgabe sind? Wie kann ich mit Struktur und Planung erfolgreich überzeugen ?

Es gibt weitere Elemente in dem Online-Seminar. Persönliche Coaching-Gespräch, zum Beispiel. Was geschieht da?

Ditzler Ich biete an, zwischen den Terminen auch auf die persönliche Situation einzugehen. Das will man ja nicht unbedingt in der großen Gruppe tun.

Ihr Hintergrund?

Ditzler Ditzler Ich bin seit mehr als 20 Jahren Personalerin, Personalentwicklerin, lange bei Villeroy und Boch, war immer auch international tätig, Als selbständige Beraterin, Trainerin und Coach arbeite ich bereits einigen Jahren und gerade auch in vielen Fällen in der Begleitung von Unternehmerinnen und Frauen im herausfordernden Berufen.

Anmeldung bis 24. Juni bei wfus.de/anmeldung; Info: Falk Leidel, Tel. (0 68 31) 444 203.