Touren durch die REgion Oldtimer-Fahrer treffen sich zum Rendezvous in Saarlouis

Oldtimer aus ganz Deutschland kommen an diesem Wochenende nach Saarlouis. Der Anlass: das Oldtimer-Rendezvous Saarlouis des AMC Heusweiler und des Triumph-Clubs Saar. Los ging es bereits am Donnerstag mit der Fahrzeugabnahme. An diesem Freitag, 5. Juli, startet zwischen 9 und 10.30 Uhr auf dem Kleinen Markt die erste Genuss-Tour ins nördliche Saarland und an die Mosel.